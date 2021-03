Video: de KLM 777 ‘Orange Pride’ en F-16’s in formatie | Avondklokje

In 2016 werden de Nederlandse winnaars van Olympische medailles door KLM naar huis gevlogen. Voor de gelegenheid werd een Boeing 777 omgespoten in oranje-blauwe kleuren en met een formatievlucht door twee F-16’s van de Luchtmacht onthaald. Het vliegtuig is sindsdien bekend als de ‘Orange Pride’.

© KLM

De onderstaande video werd geplaatst in de I FLY KLM-Facebookgroep. Klik hier om lid te worden.

Deze B777 brengt de Nederlandse Olympiërs thuis. ©Daan van der Heijden

PH-BVA geëscorteerd door F-16 ©Leonard van den Broek

©Maurits Vink

©Maurits Vink

©Maurits Vink

