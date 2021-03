A380 Lufthansa naar Teruel voor langetermijnopslag

Hoewel het type nog niet officieel met pensioen is, ziet de toekomst van de Airbus A380 bij Lufthansa er tamelijk somber uit. Sinds het begin van de coronacrisis zijn er een hoop A380’s naar Teruel gestuurd voor langetermijnopslag, of deze zullen terug keren is nog de vraag. In het verleden heeft de CEO van Lufthansa namelijk onthuld dat de maatschappij een A380-vrije toekomst plant.

Het toestel vliegt naar Teruel in Spanje om zich bij enkele andere Airbus A380’s van de luchtvaartmaatschappij te voegen in een van de langetermijnparkeerplaatsen van Tarmac Aerosave. De vlucht was echter uitgesteld van vorige week vrijdag naar vandaag (maandag 22 maart). De D-AIMD heeft nu al meer dan een jaar geen passagiers vervoerd. In het afgelopen jaar heeft het toestel slechts 38 minuten gevlogen, met een positioneringsvlucht van München naar Frankfurt op 28 mei. Lufthansa verplaatst de Airbus A380-vloot hoofdzakelijk vanwege de kosten voor het parkeren ervan. Speciale vliegvelden zoals Teruel die gemaakt zijn voor het parkeren van vliegtuigen voor langere periodes zijn veel goedkoper dan de meeste Europese vliegvelden.

©Flightradar24