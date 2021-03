Taiwanese luchtmacht verliest twee straaljagers bij botsing

Twee Taiwanese straaljagers zijn maandag neergestort in het derde incident in het afgelopen half jaar, op een moment dat er bijna dagelijks Chinese vliegtuigen moeten worden onderschept in het Taiwanese luchtruim.

Hoewel de luchtmacht van Taiwan goed opgeleid en goed uitgerust is, meestal met materiaal van Amerikaanse makelij is het toch niets vergeleken met China. Het nationale reddingscentrum van Taiwan zei dat twee F-5E gevechtsvliegtuigen van de luchtmacht, elk met één piloot aan boord, in zee zijn gestort voor de zuidoostkust van het eiland nadat ze tijdens een trainingsmissie blijkbaar op elkaar zijn gebotst. Een helikopter van de luchtmacht, de kustwacht en andere reddingsschepen zijn opgeroepen om de piloten te zoeken, voegde het ministerie eraan toe.

Het Taiwanese ministerie van Defensie zei dat het werkte aan een verklaring, en gaf verder geen onmiddellijk commentaar. Het officiële Central News Agency zei dat de luchtmacht de F-5 vloot aan de grond heeft gehouden. De in de VS gebouwde F-5 gevechtsvliegtuigen kwamen voor het eerst in dienst in Taiwan aan het eind van de jaren 80 en zijn grotendeels teruggetrokken uit de frontlinie, hoewel sommige nog steeds worden gebruikt voor training.

Een andere F-5 stortte in oktober neer, waarbij de piloot om het leven kwam. De volgende maand stortte voor de oostkust van Taiwan een veel modernere F-16 neer, waarvan de piloot eveneens om het leven kwam.

