TUI Nederland hervat commerciële 737 MAX-vluchten

TUI Nederland heeft dinsdag haar eerste commerciële 737 MAX-vlucht uitgevoerd sinds de goedkeuring van de Europese autoriteit EASA.

De heenvlucht vertrok dinsdagnacht lokale tijd vanuit Amsterdam richting Cardiff en werd uitgevoerd met de PH-TFP. Aan boord zat het Mexicaanse voetbalelftal dat met AeroMexico naar Amsterdam kwam. TUI heeft ze doorgevlogen van Schiphol naar Cardiff in Wales voor een vriendschappelijke wedstrijd, zo meldt een woordvoerder van TUI desgevraagd aan Up in the Sky. Na een reis van bijna een uur vertrok de MAX niet veel later weer terug richting Amsterdam. Dit betekent dat de eerste commerciële vlucht van TUI met de 737 MAX sinds het aan de grond houden van de MAX een feit is. Eerder deze maand meldde Up in the Sky al dat de PH-TFP aan haar eerste testvluchten was begonnen.

Wanneer TUI weer reguliere passagiersvluchten gaat uitvoeren is nog niet bekend.

Vlucht OR7335 © Flightradar24