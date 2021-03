Engeland geeft 5.800 euro boete voor onnodige reizen naar het buitenland

Om het aantal niet-essentiele reizen in te perken, heeft Engeland een nieuwe boete ingesteld. Reizigers die zonder geldige reden Engeland verlaten, krijgen een boete van 5.800 euro opgelegd.

Vakanties zijn illegaal

Sinds Engeland onlangs in nieuwe lockdown ging, werden internationale reizen over het algemeen verboden. Echter, komt de nieuwe maatregel, de flinke boete, nu pas in stand. Dit terwijl Engeland langzaam wat versoepelingen toelaat. Volgens de BBC, wordt er een speciale wet in het leven geroepen om onnodige reizen wettelijk verboden te maken. Inwoners die alsnog reizen zonder geldige reden, krijgen een boete van 5.800 euro. Reizigers moeten momenteel ook al een verklaring geven waarom zij hun internationale reis willen uitvoeren. Is deze reden onduidelijk of niet geldig, krijgen ze een boete van 230 euro. De nieuwe wet zal naar verwachting komende maandag van kracht zijn.

Er zijn uitzonderingen op deze wet. Zo mag er voor de volgende redenen alsnog worden gereisd:

Werk (Waarvoor reizen essentieel is)

Vrijwilligerswerk

Educatie

Medische redenen

Huwelijken, burgerlijke partnerschappen en begrafenissen

Een niet-inwoner van het VK die tijdelijk in het VK is geweest

Het verlenen van toegang aan ouders met kinderen die niet in hetzelfde land wonen

Deze regeling blijft tot minstens 17 mei in stand voor Engelse burgers. De minister van volksgezondheid van het VK meldde aan Reuters het volgende: “De vroegste datum waarop we internationale reizen toestaan… is 17 mei. Dat is niet veranderd.”. Eerder meldde het AD al dat het een zomervakantie voor de Britten dit jaar zeer onwaarschijnlijk zou zijn. Zo was volgens dr. Mike Tildesley, een prominente adviseur van de Britse regering, het risico to groot om buitenlandse varianten van het coronavirus naar de Britse eilanden te halen.