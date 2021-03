Nederland komt in mei toch nog met quarantaineplicht, tegen eerdere EU-adviezen in

Minister de Jonge (Volksgezondheid, CDA) gaf vanavond tijdens de persconferentie aan dat de regering hoopt begin mei een quarantaineplicht voor reizigers ingevoerd te hebben. De maatregel gaat in tegen eerdere Europese adviezen over vliegende reizigers.

Quarantaineplicht

Reizigers die Nederland binnenkomen, waaronder mensen die op vakantie zijn geweest, kunnen volgens De Jonge rekenen op een quarantaineplicht. In reactie op de vraag wanneer deze plicht er zou moeten komen, gaf de minister aan dat de regering hoopt het wetsvoorstel eind april in het parlement te behandelen en dat de plicht vervolgens in de eerste helft van mei in kan gaan. Mensen die de plicht overtreden zullen te maken krijgen met een boete.

Europese adviezen

De quarantaineplicht gaat in tegen verschillende Europese adviezen die eind vorig jaar uitkwamen. In december publiceerde het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) samen met de EASA nieuwe richtlijnen. Hieruit blijkt dat quarantainemaatregelen voor vliegpassagiers helemaal niet effect zijn. Vliegende reizigers zouden volgens het ECDC en de EASA dan ook niet meer als ‘hoog risico’ moeten worden behandeld. In plaats daarvan zouden de reizigers op dezelfde manier behandeld moeten worden als ieder ander in het land van aankomst die niet in contact zijn geweest met een besmet persoon. De quarantaineverplichtingen in verschillende landen waren volgens de Europese instanties dan ook niet effectief. Lidstaten zouden hun middelen beter kunnen richten op belangrijkere methoden zoals contacttracering.

In de nieuwste adviezen van 12 maart 2021 geeft het ECDC aan dat maatregelen, zoals testen en quarantaine, mogelijk de verspreiding van virus(varianten) tot op beperkte hoogte kunnen vertragen, maar dat deze – als virusvarianten eenmaal op grotere schaal aanwezig zijn, hetgeen in Nederland met bijvoorbeeld de Britse variant reeds het geval is – maar beperkt impact hebben. Volgens het ECDC lijkt het er momenteel dus toch op dat testen voor vertrek in combinatie met een quarantaineperiode kan werken. Deze periode zou dan vijf tot zeven dagen moeten duren en kan vervolgens beëindigd worden met een negatieve test.

Het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Infrastructuur zijn beiden om een reactie gevraagd.

Uit de nieuwe richtlijnen van het ECDC blijkt dat quarantainemaatregelen voor vliegpassagiers helemaal niet effectief zijn. Luchtvaartmaatschappijen roepen nu op de quarantaines zo snel mogelijk af te schaffen.. https://t.co/AEOYnjmDfx — Up in the Sky✈ (@UpintheSkyNL) December 3, 2020