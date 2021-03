Negatief reisadvies blijft wederom van kracht

Het negatieve reisadvies blijft gelden tot en met zaterdag 15 mei. Dat maakte Mark Rutte zojuist bekend in de persconferentie. Dat betekent dat eventuele meivakantie plannen naar het buitenland worden afgeraden.

Oranje wereld

Met dit besluit blijft voor alle landen in de wereld een oranje reisadvies gelden. Dit houdt in dat alle reizen die niet strikt noodzakelijk zijn, zoals vakantie of familiebezoek, dringend worden afgeraden. Initieel zou dit advies blijven gelden tot en met 15 april. Dit wordt nu dus wederom met een maand verlengd.

De verlenging van dit negatieve reisadvies is een dreun voor de reissector. Normaal is rond deze tijd van het jaar een lichte toename te zien in het aantal vluchten, zeker met de meivakantie in het vizier. De hoop is nu gevestigd op de zomervakantie. Hiervoor zouden reizigers wel een test en/of vaccinatiedocument nodig hebben om te mogen reizen in de Europese Unie.

De overig lockdown-maatregelen worden met nog eens 3 weken verlengd. De avondklok wordt echter wel een uur opgeschoven, naar 22:00 uur, vanwege de zomertijd.