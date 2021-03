Passagiers recht op compensatie bij staking luchtvaartmaatschappij

Passagiers hebben tegenwoordig ook recht op een vergoeding als hun vlucht meer dan drie uur vertraagd of geannuleerd wordt als gevolg van een staking. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald in een gepubliceerde uitspraak.

Europees Hof van Justitie

Jaren geleden kwam een compensatie voor vertraging of annulering als gevolg van staking al eens aan bod. Toen werd ook al besloten dat een vergoeding hierbij op zijn plaats zou zijn aangezien de maatschappij in dit geval schuldig zou zijn. “De vraag of luchtvaartmaatschappijen altijd moeten vergoeden in het geval van vertraging door een staking schade, is toen blijven hangen. De knoop is daar nu over doorgehakt” meldt een woordvoerder van het Hof.

De zaak begon te rollen omdat een claimbureau meerdere claims ontving nadat een vlucht van SAS, van Malmö naar Stockholm in april 2019, geannuleerd werd als gevolg van een pilotenstaking. SAS vond dat de annulering geen reden tot vergoeding, echter oordeelt het Hof nu anders.

Momenteel kunnen reizigers vergoeding krijgen als hun vlucht meer dan drie uur later dan gepland aankomt op bestemming. Bij een vluchtafstand tot 1.500 kilometer krijgen reizigers een vergoeding van 250 euro. Bij een vlucht van tussen de 1.500 en 3.500 kilometer ontvangen reizigers 400 euro, en bij een vlucht van boven de 3.500 kilometer 600 euro. Vanaf nu is een staking dus ook een geldige reden om beroep te maken op deze vergoedingen in het geval van vertraging of annuelering.