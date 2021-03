“Reisbubbel” tussen Australië en Nieuw-Zeeland op komst

Momenteel zijn Australië en Nieuw-Zeeland in gesprek over de laatste details betreffende een reisbubbel tussen de twee landen. De verwachting is dat er in mei zonder quarantaine tussen de twee landen kan worden gereisd.

Unicum

De overheden van de twee landen zijn momenteel over de laatste details in gesprek. Zo moet er worden gekeken naar de procedure die gevolgd moet worden mocht er een corona uitbraak plaatsvinden. De premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, liet weten dat ze “voorzichtig” is met het nemen van stappen. Maar de reisbubbel tussen de twee landen kan veel opleveren. Naast dat er weer familiebezoeken kunnen plaatsvinden, kunnen Australiërs ook afreizen naar Nieuw-Zeeland om daar te genieten van het aankomende skiseizoen. De reisbubbel is al sinds mei 2020 een onderwerp. Dit omdat de beide landen een soortgelijk pad volgen qua coronagevallen.

Air New Zealand is al begonnen met de voorbereidingen voor het opschroeven van vluchten. Qantas, Jetstar en Virgin Australia zijn ook gretig om te kapitaliseren van de reisbubbel. De vliegvelden in Australië en Nieuw-Zeeland zullen worden opgesplitst in twee delen. Een zogeheten “green zone” en een “red zone”. In de groene zone zullen alleen reizigers van binnen de bubbel komen (Dus uit Australië of Nieuw-Zeeland). De rode zone is bedoeld voor reizigers uit de rest van de wereld.

Australië en Nieuw-Zeeland zijn al jaren lang elkaars favoriete reisbestemming. In 2019 waren er ongeveer 2.6 miljoen inwoners van beiden landen die over de Tasmanzee reisden om ieders land te bezoeken.