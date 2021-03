Video: een dronevlucht over uitgebarsten vulkaan IJsland | Avondklokje

Afgelopen vrijdagavond barstte de vulkaan Fagradalsfjall uit. Het vliegverkeer op IJsland werd hierdoor flink ontregeld. Bekijk hier bijzondere dronebeelden van de vulkaanuitbarsting.

De uitbarsting werd al enkele weken verwacht: in totaal werden meer dan 40.000 kleine aardbevingen geregistreerd. Het vliegverkeer op Keflavik, de grootste luchthaven van IJsland, werd stilgelegd. Maar een kleine drone met een camera mag wel nog vliegen in de buurt van de vulkaan, en dat levert spectaculaire beelden op:

