Zweden pleit voor klimaatgecorrigeerde start- en landingsgelden

Zweden is van plan om het huidige systeem van start- en landingsgelden flink om te gooien. Ze willen een aanpak waarmee maatschappijen belast worden op basis van de uitstoot waarvoor de maatschappijen zelf verantwoordelijk zijn.

Nieuwer vliegtuig, lagere kosten

Het plan zou betekenen dat nieuwere, schonere vliegtuigen minder te hoeven betalen om te mogen opereren op het vliegveld van Arlanda, Stockholm en Landvetter in Gotenburg. Ook zouden vliegtuigen die vliegen op biobrandstof een kleinere rekening krijgen. De Zweedse overheid kwam gisteren naar buiten met het plan. Deze aanpak is een wereldwijde primeur.

De Zweedse Minister van Milieu, Per Bolund, meldde in de Dagens Nyheter het volgende over het plan; “De luchtvaartsector moet laten zien dat ze het klimaatprobleem serieus nemen en dit is een manier voor politici om hen een duwtje in de rug te geven en te zeggen dat het tijd wordt dat ze hun steentje bijdragen.”

De overheid liet weten dat ze de exacte inrichting van het plan aan de luchthavens zelf zullen over laten, maar de overheid is wel klaar om in te grijpen waar nodig. De Zweedse luchtvaart was in 2017 nog verantwoordelijk voor 10 miljoen ton CO2. Dat komt neer op 1.1 ton CO2 per inwoner van Zweden. Zo bleek uit onderzoek van Chalmers University of Technology.