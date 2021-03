Aer Lingus kondigt transatlantische vluchten van Manchester aan

Aer Lingus heeft vandaag aangekondigd dat het transatlantische routes gaat vliegen vanuit Manchester in het noordwesten van Engeland. De eerste routes zijn naar New York en Orlando, later komen daar Barbados en Boston bij. Zowel de A321LR als de A330 zullen voor de diensten worden gebruikt.

De Ierse luchtvaartmaatschappij start op 29 juli met vluchten van Manchester Airport naar New York’s JFK Airport en Orlando. Deze routes zullen worden aangevuld met de toevoeging van Barbados in oktober en Boston in de zomer van 2022.

David Shepherd, Chief Commercial Officer van Aer Lingus, zei over de aankondiging het volgende,

“We verheugen ons erop dat we rechtstreekse zaken- en vakantiereizen van hoge kwaliteit kunnen aanbieden, tegen zeer redelijke prijzen voor reizigers en vakantiegangers in heel Noord-Engeland. Aer Lingus vliegt al meer dan 60 jaar naar Noord-Amerika en we hebben ook een trotse geschiedenis met Manchester Airport.

“Nu zoveel mensen het afgelopen jaar door Covid-19 hun reis hebben moeten opgeven, is Aer Lingus verheugd vandaag dit positieve nieuws te kunnen delen, een geweldige keuze voor klanten aan te kondigen en tot 120 banen in het noorden van Engeland te creĆ«ren.