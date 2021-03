Andorra krijgt binnenkort misschien haar eigen nationale vliegveld

Andorra is qua landoppervlakte maar 2 maal groter dan Amsterdam. Toch wordt er gepleit voor een eigen nationale luchthaven: en die komt er misschien wel.

Toerisme

Er is een kleine luchthaven in de buurt van Andorra, op zo een 27 kilometer rijden van de hoofdstad. Het vliegveld, Andorra–La Seu d’Urgell Airport, heeft het land in de naam, maar het ligt dus buiten de landsgrenzen. Sterker nog, Andorra heeft een maatschappij: Andorra Airlines. Met een vloot van een ATR 72-500 vliegt de maatschappij diensten naar Madrid en Palma de Mallorca. Dit is echter geen nationale maatschappij aangezien het buiten de landsgrenzen de thuisbasis heeft liggen. Momenteel beschikt Andorra alleen over Heliports.

Hier moet dus verandering in komen. Met de aanleg van een eigen vliegveld wil Andorra het toerisme stimuleren. De Kamer van Koophandel van Andorra meldt het volgende over een eventuele luchthaven:

“De stagnatie die de economie de laatste jaren vertoont, vooral sinds 2017 en de sterke daling van de activiteit in heel 2020 als gevolg van de gezondheidscrisis, tonen de uitputting van het huidige economische model, de te grote afhankelijkheid van het lokale toerisme, de geringe economische diversificatie en onze kwetsbaarheid ten opzichte van de economische, politieke en sociale afhankelijkheid van de buurlanden.

Het project voor een nationale luchthaven [is] de beste strategische optie en mogelijke hefboom voor verandering om de economische transformatie van Andorra te bevorderen en een solide en duurzame economische groei te bereiken…”

Ontwikkeling

De technische haalbaarheidsstudie voor de nationale luchthaven is uitgevoerd in samenwerking met NAVBLUE (van de Airbus-groep) en CGX Aero. In deze studie zijn de vliegprocedures en de infrastructuur (terminal, start- en landingsbaan en andere aanvullende luchthavenfaciliteiten) onderzocht. De luchthaven zal een vrij bijzondere, en misschien wel gevaarlijke, aanvliegroute hebben. De ligging in de bergen, en de hoge hoogte zorgen voor een spectaculaire landing.

Onderstaand staat een video betreffende de aanvliegroute. Dit is een grove simulatie over de ligging, en hoe het er ongeveer uit moet gaan zien.

AirwaysMag wijst erop dat de nieuwe luchthaven zal worden gebouwd op een hoogte van 1.987 meter met een start- en landingsbaan van 1.800 meter lang. Hierdoor zal de luchthaven ruimte bieden aan narrow-body toestellen, zoals de Airbus A220 en A320 en de Boeing 737. Omdat dat deze toestellen tegenwoordig een aardig bereik hebben, zal heel Europa te bereiken zijn vanuit Andorra. Ook zullen delen van Afrika en het Midden-Oosten te bereiken zijn.

Haalbaarheid

Ondanks dat het een heugelijk idee is, wordt de haalbaarheid van het project worden in twijfel getrokken. De Andorrese krant, el Periòdic, meldt dat “de beperkingen en de veiligheid van het project in twijfel worden getrokken” en “belangrijk genoeg zijn om niet met het project door te gaan.”. Ook is er weerstand van de lokale Sociaal-Democratische partij, PS (Partit Socialdemòcrata). Zij pleiten voor doorontwikkeling van het bestaande vliegveld, wat 27 kilometer van de hoofdstad verwijdert is en buiten de landsgrenzen ligt.