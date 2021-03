Reissector: nu echt tijd voor perspectief en extra steun

Gisteravond werd bekend dat het negatieve reisadvies opnieuw wordt verlengd, ditmaal in ieder geval tot 17 mei. De reissector ziet de hoop voor de meivakantie in duigen vallen en stelt dat extra steun en perspectief nu hard nodig zijn.

De reissector is, zo stelt de ANVR, tijdens de coronacrisis de zwaarst getroffen sector met een omzetverlies van circa 90 procent en een banenverlies van 20 procent. “Natuurlijk helpen de overheidsmaatregelen ons enigszins, maar de crisis duurt nu zo lang dat de inmiddels al volledig afgeslankte bedrijven geen greintje vet meer op de botten hebben. Perspectief en extra steunmaatregelen zijn voor ons onontbeerlijk”, aldus ANVR-voorzitter Frank Oostdam.

“We begrijpen dat in een tijd waarin de besmettingen nog steeds toenemen, reizen nog even niet kan en nu ook niet verstandig is. Maar dit is de zoveelste klap en moet ook echt de laatste zijn. Biedt ons in ieder geval perspectief met het oog op de zomervakantie!”

Demissionair minister-president Rutte en minister de Jonge gaven tijdens de persconferentie aan dat het kabinet goede hoop heeft voor de zomer. De reissector wacht ondertussen nog op goedkeuring van de Europese Commissie voor het Voucherfonds dat in samenwerking met de overheid is opgericht. Dit fonds moet ondernemers leningen verstrekken waarmee zij consumenten kunnen terugbetalen die hun reisvoucher willen inwisselen voor geld. “Nu de crisis veel langer duurt dan verwacht, zouden we willen voorstellen dit fonds ook in te zetten voor al die mensen die verleden jaar hun reis hebben omgeboekt naar dit jaar, geen Reisvoucher hebben ontvangen, maar nu alsnog moeten worden geannuleerd vanwege Covid-19,” zegt Oostdam.