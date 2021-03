Chinook-helikopter maakt voorzorgslanding op Drentse hei

Een Chinook-helikopter van de Luchtmacht heeft gisteren een voorzorgslanding gemaakt. De piloot besloot het toestel gisteravond rond acht uur aan de grond te zetten midden op de Drentse hei bij het dorp Darp.

Na inspectie op de grond zijn de motoren uitgezet. Om het toestel heen is een rood lint gespannen en er staat een bord met de tekst ‘Waarschuwing, bij het beveiligen van dit object mogen zonder nadere opdracht conform de instructies vuurwapens worden gebruikt.’ De beveiliging bleek geen overbodige luxe want de grote Boeing CH-47D Chinook trok veel bekijks. Het Defensie Helikopter Commando van vliegbasis Gilze-Rijen is inmiddels met een technisch team ter plaatse.

Het toestel deed mee aan een oefening met de Luchtmobiele Brigade. Het is vooralsnog niet bekend wat er met de helikopter, die vlak bij de Johannes Postkazerne in Havelte staat, gaat gebeuren. Als reparatie ter plekke niet lukt dan zal de helikopter over de weg terug vervoerd worden naar de thuisbasis van het 298 Squadron.

