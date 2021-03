Een kijkje achter de schermen bij Spoedteststraat.nl

Als u binnenkort op reis gaat, of dat deze zomer wil doen, is de kans groot dat u te maken krijgt met de zogenaamde ‘negatieve test’: een reiscertificaat waaruit blijkt dat u niet besmet bent met het coronavirus. In oktober vorig jaar opende de eerste teststraat van Spoedteststraat.nl haar deuren. Inmiddels, een halfjaar later, staat er speciaal voor reizigers ook een teststraat op Schiphol en nemen we een kijkje achter de schermen.

Interview

De eerste testlocatie van Spoedteststraat.nl is opende op 24 oktober vorig jaar in Bunnik, vlakbij Utrecht. Destijds waren de wachtrijen voor een coronatest bij de GGD hoog, en – net als nu – was het vrij lang wachten op de uitslag van de test. De teststraat staat op de parkeerplaats van het Postillion Hotel. Inmiddels staat er, speciaal voor reizigers, ook op Schiphol een grote teststraat. We spreken met Daniel Blok, de eigenaar van Spoedteststraat.nl.

Hoe is het afgelopen halfjaar, sinds de opening van de eerste teststraat, in jullie ogen verlopen?

“De start was eerlijk gezegd moeizaam. We hadden wel verwacht dat we voor onze doelgroep raak zouden zitten, maar er ging toch veel werk in het opbouw en bekendheid creëren. In oktober was de lockdown bovendien nog niet zo streng als op dit moment. Sinds deze in december werd aangetrokken zien we dat de testbereidheid in Nederland nu hoog is, deze is inmiddels echt een stuk groter dan toen we begonnen. Het is inmiddels dus ook een stuk drukker. Door te testen kan er meer, dan kunnen we ook weer veilig op vakantie.”

© Spoedteststraat.nl

Wat verwachten jullie van aankomende zomer? Het reizen komt immers, als alles goed gaat, dan weer op gang.

“Testen wordt een onderdeel van het reizen, net als bijvoorbeeld het nemen van vaccinaties voor een reis naar bepaalde gebieden. Met het testen kun je je gezondheid aantonen. Wat wij willen doen is veilig reizen echt weer mogelijk maken. Dat is ook de reden dat we op Schiphol zitten. In de vertrekhal staan mensen in rijen dichtbij elkaar, dat kan leiden tot extra besmettingen waar je pas tijdens de reis achter komt. Bij ons kunnen klanten zich veilig en in hun eigen auto laten testen. Bovendien bieden we ook veel privacy.”

Momenteel zijn test- en vaccinatiebewijzen nogal in opkomst. Het lijkt erop dat er binnenkort ook in Nederland meer mogelijk is met negatieve testbewijzen. Wat verwachten jullie van de komende periode?

“Het ligt eraan wie dat gaat faciliteren. Zelftesten zijn maar beperkt betrouwbaar, dat is geen waterdicht systeem. Maar testbewijzen – als het dus goed gebeurt – zorgen er voor dat het land weer veilig open kan. Bovendien draagt dit bij aan de bereidheid van testen. Vandaar ook onze slogan: ‘Samen houden we Nederland open’.

We testen op dit moment ook al regelmatig op locatie bij bijvoorbeeld grote bedrijven. Op Schiphol zorgen we bovendien voor de reiscertificaten van werknemers van bedrijven, en natuurlijk ook voor die van onze andere klanten. Dit moet goed gebeuren, aangezien ieder land van bestemming weer zijn eigen richtlijnen en inreiscriteria heeft. Gelukkig kunnen we met de spoedtesten een snelle service bieden. Hopelijk komen daar binnenkort de superspoed-PCR-testen bij. Dan kunnen we de klant nog sneller een uitslag geven, soms al binnen twee, drie uur.”

Bekijk in deze video hoe vlot het afnemen van een coronatest bij Spoedteststraat.nl gaat.

PCR-test

Bij Spoedteststraat.nl zijn twee soorten testen af te nemen. Allereerst is er de inmiddels welbekende PCR-test. Deze test, die ook door de GDD wordt gebruikt, spoort op moleculair niveau stukjes van het coronavirus op. Het voordeel van deze test is dat deze zeer gevoelig en nauwkeurig is. Bovendien kan de PCR-test een acute besmetting detecteren, en is het bij een positieve uitslag dus zeker dat de geteste persoon het virus bij zich draagt.

Tegenover de voordelen van de PCR-test staat het nadeel van een langdurig proces. Meestal moet men 24 tot 48 uur wachten op de uitslag, omdat de afgenomen monsters naar een gespecialiseerd laboratorium moeten worden vervoerd. Spoedteststraat.nl biedt naast de ‘gewone’ PCR-test ook een Spoed PCR-test aan. Indien de test tussen 07:00 uur en 14:30 uur wordt afgenomen, krijgt u dezelfde dag nog uitslag. Ideaal voor als u een last-minute testuitslag nodig heeft voor uw reis.

Bij zowel de normale als de spoed PCR-test ontvangt u een (uit)reisdocument in het Nederlands en het Engels. U kunt via de website van Spoedteststraat.nl voor €149 een afspraak maken voor een PCR-test op Schiphol of in Bunnik. Voor €219 kunt u een spoed-test via de website reserveren.

Sneltest

Naast de PCR-test biedt Spoedteststraat.nl ook een Antigeen (Ag)test – beter bekend als de sneltest – aan. Deze test kan antigenen, stukjes eiwit die deel uitmaken van het coronavirus, in het neusslijm detecteren. Het grote voordeel van de sneltest is dat deze al na 15 minuten een uitslag geeft.

Daarnaast kan de sneltest ook asymptomatisch testen en een indicatie geven van zowel besmetting als besmettelijkheid. In sommige landen, binnenkort ook in Nederland, worden de testen dan ook preventief ingezet. Zo is een sneltest verplicht gesteld voor vliegreizen naar bepaalde bestemmingen. Daarnaast worden sneltesten vanaf april ook grootschaliger ingezet om mensen toegang te geven tot bijvoorbeeld evenementen.

Via de website van Spoedteststraat.nl kunt u voor €119 een afspraak maken voor een antigeen-sneltest op Schiphol of in Bunnik. Het testresultaat ontvangt u binnen 15 tot uiterlijk 60 minuten.

Locatie Schiphol © Spoedteststraat.nl

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Spoedteststraat.nl. Kijk voor meer informatie op de website.