Meer dan 17.000 aanmeldingen voor testvakantie Sunweb

Voor een proefvakantie van Sunweb op Rhodos hebben meer dan 17.000 mensen zich sinds woensdagavond aangemeld.

Testvakantie

Sinds woensdagavond konden mensen zich aanmelden voor een achtdaagse proefvakantie van Sunweb op Rhodos. Hier bleek veel belangstelling voor te zijn: met nog minder dan twee uur te gaan totdat de inschrijvingen sluiten hebben al ruim 17.000 mensen zich voor de reis aangemeld. Het is de bedoeling dat met de vakantiepilot onderzocht kan worden of en hoe mensen tijdens de coronapandemie veilig en verantwoord op vakantie kunnen. Bij de deelnemers zal voor vertrek twee keer een coronatest worden afgenomen.

Selectie

In totaal mogen er 189 mensen van 18 tot 70 jaar die niet tot een risicogroep behoren mee op 12 april. Uit alle aanmeldingen zal Sunweb een selectie maken op basis van vereisten die de overheid heeft gesteld. Vervolgens wordt gekeken naar wie zich als eerste heeft aangemeld. “Maar omdat het zo druk was dat een deel van de bezoekers in een wachtrij werd geplaatst – net zoals je bij het kopen van tickets voor festivals ziet – zal een notaris ook nog een kleine groep mensen selecteren die zich in de afgelopen uren pas konden inschrijven”, zegt een woordvoerder van Sunweb tegen NU.nl.

Aanmelden kan nog tot donderdag 13.00 uur via de website van Sunweb.