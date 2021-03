NASA laat Ingenuity-helikopter volgende maand vliegen op Mars

NASA heeft laten weten dat het verwacht begin april met de helikopter Ingenuity gaan vliegen boven het oppervlak van Mars. Het zou voor het eerst zijn dat de mensheid een voertuig op een andere planeet laat vliegen.

De kleine helikopter werd naar de Rode Planeet gebracht door de Perseverance rover, die iets meer dan een maand geleden zijn landing maakte in de Jezero krater. Het 1,8 kg wegende, twee-rotorige helikoptertje, genaamd Ingenuity, zal een reeks korte vluchtjes maken in de ijle lucht van Mars. Als het slaagt, zou het een soort “Wright Brothers-moment” zijn, aldus de NASA. En om de connectie te markeren, onthulde het agentschap dat een stuk stof ter grootte van een postzegel op van een rotors van de helikopter van de broers Wright is geplakt.

©NASA

Ingenuity is extreem licht gebouwd. Dat moet ook wel, om in de ijle atmosfeer van Mars te kunnen blijven vliegen. Het heeft vier speciaal gemaakte koolstofvezelbladen, gerangschikt in twee rotors van 1 meter lang die in tegengestelde richting draaien met ongeveer 2400 omwentelingen per minuut. Dat is vele malen sneller dan de bladen van een normale helikopter hier op aarde. De ingenieurs zijn van plan een eenvoudige eerste vlucht uit te voeren, waarbij de helikopter tot ongeveer 3 meter boven de grond stijgt, ongeveer 30 seconden blijft zweven en draaien, en dan weer neerstort. Als alles goed gaat, zullen de volgende vluchten complexer worden.