Roep om verbod op vluchten VS door nieuwe Noorse maatschappij

Een lid van het Huis van Afgevaardigden heeft regering-Biden aangedrongen tot het blokkeren van de nieuwe maatschappij Norse Atlantic Airways om naar de VS te vliegen.

De Noorse maatschappij Norse Atlantic Airways heeft aangekondigd om het gat te vullen dat is ontstaan door de terugtrekking van Norwegian voor langeafstandsvluchten naar de VS. Noorse en Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zijn al lang aan het concurreren voor goedkoop vliegen over de Atlantische Oceaan.

Peter DeFazio, een lid van het Huis van Afgevaardigden heeft volgens de Amerikaanse nieuwsdienst Reuters de minister van Transport aangedrongen om vluchten naar de VS van de maatschappij Norse Atlantic te blokkeren. Peter DeFazio stelt dat Noorse airline probeert de sterke arbeidsvoorwaarden van Noorwegen te omzeilen door zich in Ierland te registreren. Het is afwachten wat er zal komen van het verzoek van Peter DeFazio aan de regering-Biden.