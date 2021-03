Uniek: Ilyushin Il-62 op bezoek bij Maastricht Aachen Airport

Donderdagmiddag brengt een heel bijzonder vliegtuig, een Ilyushin Il-62, een bezoekje aan het vliegveld van Maastricht. Van dit type vliegen er wereldwijd slechts een paar rond.

Ilyushin Il-62M op Maastricht

Het vliegtuig van Rada Airways landt naar verwachting om 16.00 uur op het vliegveld van Maastricht. Vrijdagochtend zal het toestel vertrekken in de richting van Myanmar. Het bezoek van de Il-62M van Rada Airways is zeer uitzonderlijk, aangezien er slechts twee ter wereld van rondvliegen. Deze toestellen zijn gemodificeerd, de Il-62 is nooit als all-cargo-vliegtuig geproduceerd.

Het vliegtuig wordt aangedreven door vier motoren die zich achterop de romp bevinden. Er zijn slechts drie vliegtuigtypen die deze configuratie gebruiken. De motoren zorgen ervoor dat het vliegtuig aan de achterzijde relatief heel zwaar is. Een uitschuifbaar wieltje aan de achterzijde van het toestel voorkomt daarom dat het toestel achterover kiept als het aan de grond staat.

Wat extra bijzonder is, is dat de Il-62M met een ingetrokken landingsgestel kan landen. De romp is extra verstevigd en voorzien van een ‘onderhuidse ski’ die door het midden van het toestel loopt. De Ilyushin vliegt voornamelijk in gebieden van de voormalige Sovjet-Unie, Cuba, Libië, Noord-Korea en Gambia. Daarnaast wordt het toestel ook door verschillende regeringen en luchtmachten gebruikt.