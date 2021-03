Video: hoe de eerste vlucht op Mars eruit zal zien | Avondklokje

Als alles goed gaat zal de mini-helikopter Ingenuity over hooguit een paar weken voor het eerst vliegen. Het zou voor het eerst zijn dat de mensheid een voertuig op een andere planeet laat vliegen. Bekijk hier hoe de vlucht eruit moet komen te zien.

Meer weten? Lees het volgende artikel:

NASA heeft laten weten dat het verwacht begin april met de helikopter Ingenuity gaan vliegen boven het oppervlak van Mars. Het zou voor het eerst zijn dat de mensheid een voertuig op een andere planeet laat vliegen. https://t.co/cpIgxI7HCK — Up in the Sky✈ (@UpintheSkyNL) March 25, 2021

Up heeft een nieuwe rubriek: het ‘Avondklokje’! Zolang de avondklok van kracht is plaatsen we dagelijks om 21:00 uur een leuk of interessant filmpje, om zo samen de avonden tot 30 maart te overbruggen. Heb jij of ken jij een leuk filmpje dat je graag in deze avondrubriek terug zou zien? Deel deze dan met ons via Facebook of [email protected]