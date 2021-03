Zal de COMAC C919 kunnen concurreren met de A320neo?

Eerder dit jaar bereikte de Airbus A320neo de mijlpaal dat het toestel vijf jaar in actieve dienst is. Sinds Lufthansa het type in januari 2016 lanceerde, is het een uiterst efficiënt vliegtuig op de korte tot middellangeafstandsmarkt. In het oosten zal echter een nieuwe narrowbody in de strijd worden geworpen. De C919 van COMAC is ontworpen om een markt te bedienen die vergelijkbaar is met die van de A320neo en de Boeing 737 MAX, maar hoe zal het vliegtuig concurreren op deze markt?

De COMAC C919 is aangeprezen als de toekomst van de Chinese luchtvaart. De markt voor korte- tot middellangeafstandsvluchten waarop de C919 zich wil begeven, is echter zeer overbelast. De Airbus A320neo is een van de beste toestellen op dit gebied, maar hoe verhouden zijn specificaties zich tot die van de C919? Als we deze cijfers naast elkaar leggen, wordt duidelijk hoe rendabel het COMAC-ontwerp als concurrent is. Hieronder staan eerst de waarde van de COMAC gevolgd door de A320-neo

Lengte – 38,9 meter vs 37,57 meter.

Spanwijdte beide 35,8 meter.

Hoogte – 11,95 meter vs 11,76 meter.

Capaciteit in twee klassen – 158 passagiers vs 150-180 passagiers.

Bereik – 4,075-5,555 km (2,200-3,000 NM) vs 6,300 km (3,400 NM).

De cockpit van de C919 – ©COMAC

Zoals we kunnen zien, lijken de C919 en de A320neo, wat hun respectievelijke afmetingen betreft, sterk op elkaar. Het grootste verschil zit echter in de vliegafstanden van de vliegtuigen. De A320neo kan meer dan 2.000 kilometer extra vliegen in vergelijking met de standaard C919. Zelfs de COMAC-versie met het grotere bereik kan niet tippen aan zijn Europese tegenhanger. Daarom zal het wellicht moeite hebben om met Airbus te concurreren bij klanten die de extra actieradius nodig hebben.

De toekomst

Wat de toekomst voor COMAC’s C919-project betreft, wordt 2021 een belangrijk jaar voor het toestel. COMAC meldde eerder deze maand dat de C919 volgens de huidige stand van zaken op schema ligt om dit jaar gecertificeerd te worden. Met dit in het achterhoofd begint COMAC ook dicht bij de eerste leveringen van het nieuwe toestel te komen.

Wat de leveringen betreft, deze zijn momenteel bestemd voor lokale luchtvaartmaatschappijen zoals China Eastern en China Express. Dit is niet zo beperkend als men zou denken, gezien hoe lucratief de Chinese binnenlandse markt is. Maar om het toestel hetzelfde prestige te geven als de A320neo, zal COMAC waarschijnlijk op zoek moeten naar orders uit het buitenland.