Opmerkelijk: UFO’s door de geluidsbarrière zonder ‘sonic boom’

Uit nieuwe, in juni vrij te geven rapporten van de Amerikaanse overheid blijkt dat er nog meer meldingen zijn van vreemde gebeurtenissen met UFO’s.

Vrijgave

De nieuwe documenten over de ‘unidentified aerial phenomena’ – beter bekend als UFO’s – worden, op grond van het eerdere beleid van president Trump, in juni aan het publiek vrijgegeven. Volgens John Ratcliffe, die van mei 2020 tot januari 2021 de Amerikaanse Director of National Intelligence was, bevatten de rapporten waarnemingen van objecten die “ronduit dingen doen die moeilijk uit te leggen zijn”.

Geluidsbarrière

Daarbij was een van de opmerkelijkste waarnemingen dat UFO’s de geluidsbarrière doorbraken zonder dat daarbij een ‘sonic boom’ plaatsvond. De objecten maakten volgens Radcliffe “bewegingen die zo moeilijk te repliceren zijn dat we er de technologie niet voor hebben, of reizen met snelheden die de geluidsbarrière overschrijden zonder een sonic boom.”

Oude video van andere vrijgegeven beelden:

Pentagon formally releases 3 Navy videos showing "unidentified aerial phenomena" https://t.co/DNtaSBpV0q pic.twitter.com/m2l1D7a1jo — CBS News (@CBSNews) April 27, 2020