Video: hoe KLM-piloten communiceren met de luchtverkeersleiding | Avondklokje

Normaal gesproken stijgen er ieder uur duizenden vliegtuigen op. Al dit verkeer wordt door de luchtverkeersleiding in goede banen geleid. Maar hoe communiceren piloten eigenlijk met die verkeersleiders? In deze video leggen KLM-piloten het uit!

© KLM

