Wordt Finnair de eerste die elektrisch gaat vliegen?

Finnair heeft een belangenverklaring voor elektrische vliegtuigen van Heart Aerospace ondertekend: de ES-19. Met de vliegtuigen hoopt de maatschappij haar doelstellingen voor duurzaamheid in de toekomst te behalen.

De ES-19, een elektrisch vliegtuig dat 19 passagiers kan vervoeren over een afstand zo’n 400 kilometer en werkt op vier elektromotoren en heeft een T-vormige staart. Het toestel werd voor het eerst gepresenteerd in september 2020. Ondanks het project nog in de beginfase is, streeft Heart Aerospace naar certificering in 2026.

Anders Forslund, CEO van Heart Aerospace, gaf antwoord op de belangenverklaring van Finnair en zei: “We zijn verheugd dat Finnair deze belangenverklaring voor de ES-19 ondertekent. De klimaatdoelen van Finnair behoren tot de meest ambitieuze in de luchtvaartindustrie en we zijn van mening dat onze elektrische vliegtuigen een belangrijke rol kunnen spelen bij het creëren van emissie-vrij reizen.” De luchtvaartmaatschappij wil maximaal 20 van de vliegtuigen, die op de kortere routes van Finnair zouden worden gebruikt.

© Heart Aerospace

