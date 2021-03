Heb jij gehoord van de ‘blaffende hond’ op de A320?

Als je ooit als passagier met de Airbus A320 hebt gevlogen, dan is de kans groot dat je dan een raar geluid hebt gehoord wat klinkt als een blaffende hond of iemand die aan het zagen is.

In een commercieel vliegtuig zijn er vele geluiden te horen, de meeste geluiden komen van de motoren, maar ook van de flaps en andere mechanismen. Op de welbekende Airbus A320-series is er, naast de ‘gewone’ geluiden, ook een heel apart geluid. Het geluid wordt herkent door passagiers alsof er een boze hond aan het blaffen is, of iemand die de vleugels eraf aan het zagen is. Dit is gelukkig niet het geval, het is een normaal geluid die bij het vliegtuig hoort. Het geluid is hoorbaar voor degenen die in de buurt van de vleugels zitten, maar het is zo luid dat vaak passagiers eromheen het ook kunnen horen.

Het blaffende geluid wat ook wordt vergeleken met een zaag, wordt veroorzaakt door een hydraulische pomp die de Power Transfer Unit of PTU wordt genoemd en is onderdeel van het hydraulisch systeem. De A320-familie heeft drie onafhankelijke hydraulische systemen. Deze worden door pompen onder druk gezet. De Power Transfer Unit (PTU) is een apparaat dat hydraulische druk overbrengt van het ene systeem naar het andere, wanneer er een meetbaar drukverschil is(500 psi) tussen de twee systemen. Wanneer de druk daalt, treedt de PTU in zijn werking en hoor je de hydraulische vloeistof gepompt worden, wat dus het ‘blaffende’ geluid is. De PTU bevindt zich in de buurt van het hoofdlandingsgestel en zo kunnen passagiers die dicht bij de vleugels zitten het geluid het best horen.

In het onderstaande filmpje kan je het ‘blaffend’ geluid horen van de Airbus A320:

Het ‘geblaf’ gebeurt het vaakst bij de gate en de taxi, waar de meeste vliegtuigen maar één motor laten draaien om brandstof te besparen. Met één motor uit, levert de motor geen stroom aan de pomp om hydraulische druk te leveren in een van de systemen. De PTU balanceert de hydraulische druk tussen de twee hydraulische systemen, en gaat daarbij aan en uit.