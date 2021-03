ICAO en WHO roepen regeringen op om vliegend personeel snel te vaccineren

Internationale organisaties roepen op om al het varend-en vliegend personeel te zien als essentiële werkers. Volgens onder andere ICAO en de WHO zijn deze mensen onmisbaar in het herstel van de economie. Naast economisch herstel zouden de sectoren ook bijdragen aan het sociale welzijn van mensen.

Vaccinaties

Om te garanderen dat de scheep-en luchtvaartvervoer door kan gaan, roepen internationale organisaties overheden op om medewerkers uit de twee sectoren voorrang te geven voor een vaccinatie. Deze voorrang is nodig, volgens de organisaties, omdat steeds meer landen kijken naar een vorm van een vaccinatiepaspoort. Het zou zelfs mogelijk zijn dat alleen gevaccineerde mensen het land in en uit mogen. Om te garanderen dat het economisch herstel niet in geding komt, moet het personeel gevaccineerd worden.

Oproep

Naast de oproep om vliegend-en varend personeel te zien als essentiële werknemers, roepen de organisaties ook op om een vaccinatie verplichting voor aankomst in een land uit te stellen. Dit omdat het aanbod van vaccins nog niet groot genoeg is om iedereen de kans te geven om zich te laten vaccineren. Naast dat, erkennen de organisaties dat er ook nog veel onzekerheid is over de effectiviteit van de vaccins. Of overheden daadwerkelijk de oproep zullen volgen is nog niet bekend.

De volledige oproep is hier te lezen