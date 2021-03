Bijzonder: JetBlue bemachtigt landingsrechten op Londen Heathrow

Ondanks de huidige problemen veroorzaakt door de pandemie, lijkt het erop dat de Amerikaanse maatschappij JetBlue haar plannen om richting Europa uit te breiden in hoog tempo doorzet. Twee jaar geleden sprak de maatschappij haar wens al uit om haar netwerk naar grote Europese steden uit te breiden met de Engelse hoofdstad als eerste bestemming. Nu lijkt het erop dat de maatschappij daadwerkelijk daad bij woord voegt.

Landingsrechten

De maatschappij heeft vanaf de week van 2 augustus ‘slots’ toegewezen gekregen op Londen Heathrow. Vanaf twee bestemmingen vanuit de VS kan er naar het VK gevlogen worden. JetBlue zal vanaf New York en Boston een dagelijkse vlucht uitvoeren. De maatschappij kijkt ook verder dan London voor het toekomstige netwerk. Wat de volgende bestemming binnen Europa wordt is nog niet bekend.

Airbus A321LR

De vluchten over de Atlantische Oceaan zullen uitgevoerd worden met een Airbus A321LR. De LR staat voor Long Range. Dit type van de A320 familie is in staat om verder te vliegen dan andere types. Dit zorgt ervoor dat dit ‘narrow body’ toestel in staat is om vluchten uit te voeren over de oceaan. De kosten voor dit type vliegtuig zijn lager dan de traditionele ‘wide body’ vliegtuigen. Ondanks het enkele gangpad heeft JetBlue haar toestellen een speciaal interieur gegeven. Daarmee heeft de maatschappij een goede concurrentiepositie in een van de drukste routes ter wereld.