Air India krijgt de keuze: privatisering of faillissement

Terwijl het verkoopproces van Air India doorgaat, heeft minister Hardeep Singh Puri van Burgerluchtvaart de opties duidelijk gemaakt: privatiseren of faillissement. In een toespraak tot het parlement maakte hij duidelijk dat Air India’s hoge schuldenlast de luchtvaartmaatschappij onhoudbaar maakt om door de overheid te worden beheerd.

In een toespraak voor het parlement, heeft de minister van burgerluchtvaart Hardeep Singh Puri de parlementsleden bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de verkoop van Air India. Hij maakte duidelijk dat privatisering de enige optie is voor de luchtvaartmaatschappij en dat Air India anders volledig zou moeten sluiten. Dit komt door de enorme schuld van de nationale luchtvaartmaatschappij, die momenteel ₹60.000 crores ($8,28 miljard) bedraagt. Hij voegde eraan toe dat Air India weliswaar een “eersteklas bedrijfsmiddel” is, maar dat de schuldenlast de activiteiten van de maatschappij gewoonweg onhoudbaar maakt. Puri, die ook de huidige financiële situatie van de luchtvaartmaatschappij toelichtte, maakte duidelijk dat “we met een schone lei moeten beginnen”.

Vorige week heeft de regering de lijst van gegadigden voor Air India vastgesteld. Het zal gaan om de Tata Group en SpiceJet-directeur Ajay Singh. De twee bieders hebben nu ongeveer twee maanden de tijd om interne gegevens te analyseren en hun financiële bod op Air India uit te brengen. De regering hoopt het gehele desinvesteringsproces in mei of juni van dit jaar af te ronden. Dit is zeker een optimistische tijdlijn gezien de vertragingen in het verleden, maar Puri heeft duidelijk gemaakt dat de regering Air India niet veel langer in bezit wil houden.