Het verhaal achter de samenwerking tussen KLM en Northwest Airlines

De oorsprong van allianties ligt bij een unieke samenwerking tussen KLM en Northwest. Uiteindelijke faalde deze samenwerking, maar de hedendaagse allianties kwamen er uit voort en veranderden de luchtvaart voorgoed. Ook kwam er een opmerkelijke livery uit voort:

Wings Alliance

Het jaar is 1989. KLM en Northwest Airlines zochten naar nieuwe manieren om meer passagiers te trekken. Zo kwam een samenwerking tot stand. Maar KLM en Northwest waren niet de enige die betrokken waren bij deze samenwerking, Alitalia en Continental Airlines waren ook deel van deze collaboratie. KLM kocht in 1989 een aandeel van 20% in Northwest Airlines. In 1991 begon de samenwerking echt te lopen. Er werd een lijndienst tussen Minneapolis – waar het hoofdkantoor van Northwest stond – en Amsterdam opgezet. Northwest verkeerde zich rond deze tijd in zwaar financieel weer. Echter werd de samenwerking stug doorgezet.

Erkenning

In 1993 werd de samenwerking officieel erkend door het United States Department of Transportation (DOT). Dit was een unicum in deze tijd. Nog nooit was er zo een hechte samenwerking tussen maatschappijen. Luchtvaart was toentertijd ook al een sector met hevige concurrentie. De samenwerking zorgde ervoor dat KLM en Northwest konden codesharen. Daarnaast konden passagiers gebruik maken van het frequent flyer program bij beide maatschappijen. In 1997 ondertekenden Northwest en KLM een 10-jarige “Global Joint Venture” overeenkomst. Hierbij breidden de twee luchtvaartmaatschappijen hun samenwerking uit tot het opstellen van dienstregelingen, inventarisbeheer, passagiers-verwerking en nog veel meer. Elke luchtvaartmaatschappij kreeg ook een zetel in de Raad van Bestuur van de ander. In 1998 riep Air Transport World Northwest en KLM uit tot “Luchtvaartmaatschappij van het Jaar” – een teken van de hechte samenwerking tussen de twee.

KLM en Northwest toestellen op de grond.

Dale Coleman (GFDL 1.2 or GFDL 1.2), via Wikimedia Commons

De Dubbele DC-10

Als kers op de taart van de samenwerking werd een “Alliance plane” gelanceerd (Zie cover-foto van dit artikel). Een DC-10 met zowel de kleuren van KLM én van Northwest. Een uniek gezicht in de luchtvaart. Het toestel met de dubbele livery was een DC-10 met registratie N237NW. Het toestel was niet lang te bewonderen, het vloog slechts 2 jaar, van 1998 tot en met 2000. Al snel werd de DC-10 voor Northwest vervangen door de zuinigere, tweemotorige Airbus A330. Toch vloog Northwest nog een lange tijd door met de DC-10. Sterker nog, het was de laatste maatschappij die de passagiersvariant van de DC-10 uit de vloot faseerde. Dit gebeurde pas in 2007.

In 2008 fuseerde Northwest met Delta Airlines. En slechts een jaar later ging deze fusie door onder een AOC (Air Operators Certificate). In januari 2010 verdween het merk Northwest Airlines volledig, en hiermee ook de “eerste alliantie”. KLM blijft tot op de dag van vandaag nauw samenwerking met Delta Airlines. De vroege samenwerking tussen KLM en Northwest creëerde het pad voor de latere samenwerking met Delta, en allianties in het algemeen.

Lees in dit Up-artikel meer over het ontstaan van allianties.