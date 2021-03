Video: lastige landingen op Schiphol tijdens storm Ciara | Avondklokje

Iets meer dan een jaar geleden woedde storm Ciara door Nederland. Het stormachtige weer zorgde voor bijzondere zijwindlandingen op Schiphol. Bekijk hier het succesvolle werk van de piloten.

© Cargospotter

