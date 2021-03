Alleen in Afrika: Leeuwen vervoeren in een Pilatus PC-12

Drie Kalahari-leeuwen zijn afgelopen weekend vervoerd in een Pilatus PC-12 naar een ander reservaat in Zuid-Afrika. Deze staan bekend als de grootste leeuw in Afrika.

De drie leeuwen werden aan boord van een Pilatus PC-12 van Khamab Kalahari Reserve naar Mabula Game Reserve overgebracht. Kalahari-leeuwen staan bekend als de grootste leeuw in Afrika en komen uit de Kalahari-woestijn in Zuid-Afrika. De leeuw is een ondersoort die zich anders gedraagt en er anders uitziet dan andere leeuwen vanwege zijn aanpassing aan de Kalahari-omgeving. Ze wegen elk ongeveer 200 kg en werden overgezet om de genetische diversiteit te vergroten en de onderverdeling van de populatie over leeuwenpopulaties te verminderen. In tegenstelling tot andere leeuwen die in andere gebieden worden aangetroffen, leven De Kalahari-leeuwen meestal in kleinere, meer verspreide groepen. Door hun aanpassing aan de Kalahari-omgeving, hebben ze grotere poten en slankere ledematen en kunnen ze grotere afstanden afleggen.

De vlucht werd uitgevoerd door The Bateleurs en is een organisatie met meer dan 200 vrijwillige piloten. Piloot Menno Parsons vloog de drie leeuwen van Khamab Kalahari Reserve naar Mabula Game Reserve en Dr. Andy Fraser was verantwoordelijk voor het schieten en het verzorgen van de leeuwen.

Hieronder een post van The Bateleurs met foto’s: