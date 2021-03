Video: vliegtuigspotten op Schiphol, 20 jaar geleden | Avondklokje

Boeing 747-classic’s, DC10’s en Fokker 50’s: vliegtuigen die in het jaar 2000 nog allemaal vaak te zien waren op Schiphol.

Vandaag de dag zien we steeds meer modernere vliegtuigen, maar ruim 20 jaar geleden zag Schiphol er heel anders uit. In het jaar 2000 was het normaal om bijvoorbeeld nog DC10’s en 747 classic’s te zien. Het was ook een tijdperk waarin vliegen echt ‘normaal’ werd. Zo Corendon werd geboren in 2000 en bood goedkope vluchten van 35 euro aan.

Justplanes heeft in 2000 vele ‘oude’ vliegtuigen gefilmd, ook op Schiphol: