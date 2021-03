American Airlines van plan om gehele vloot weer in mei te laten vliegen

American Airlines is optimistisch tegenover de pandemie en is van plan om de 142 toestellen die momenteel in opslag staan in mei weer de lucht in te sturen. American noteert een flinke stijging in het aantal boekingen.

Optimisme

In een interne memo heeft naar verluidt Maya Leibman, Chief Information Officer het volgende gemeld:

De boekingen op aa.com en de mobiele app zijn met 150-400% gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Afgelopen weekend waren de boekingen zelfs hoger dan ze in hetzelfde weekend in 2019 waren.

De afgelopen 7 dagen waren de grootste omzetdagen van American Airlines sinds het begin van de pandemie. American had vorige week een binnenlandse bezettingsgraad van bijna 80%.

Leibman zei het volgende hierover: “Dit zijn statistieken die we in een jaar niet gezien hebben. En alles wat ik hoor van mijn vrienden en familie zijn hun reisplannen voor deze zomer – en jij waarschijnlijk ook. Het voelt alsof er een ongelofelijke vraag is om te reizen!”

737 MAX

Momenteel staan er 142 toestellen van American in opslag. Deze wil American zo snel mogelijk uit de opslag halen om weer te gebruiken. Sterker nog: afgelopen week werd bekend dat American 18 737 MAX’s heeft aangeschaft van Dubai Aerospace Enterprise. Maar American heeft niet alleen vertrouwen in zichzelf, American haalde eerder deze maand $10 miljard op via de publieke markten.