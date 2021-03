Belgische F-16’s in actie wegens Russische bommenwerper

Twee Belgische F-16’s moesten gisteren in actie komen omdat er twee Russische toestellen het Nederlandse luchtruim binnen vlogen zonder zich aan het protocol te houden. Het zou gaan om twee TU-95’s.

Het Belgische persbureau Belga meldt dat de Toepolev’s waarschijnlijk zonder transponder vlogen. Als reactie hierop vertrokken er twee Belgische F-16’s vanaf de basis in Florennes. Zij vlogen in een rechte lijn over Schiphol en Texel naar de Noordzee om hier de Russische toestellen op te wachten. Uiteindelijk hoefden de F-16’s niet in actie te komen.

Ongeïdentificeerde Russische toestellen zijn geen zeldzame zaak. Het komt vaker voor dat er jachtvliegtuigen de lucht in worden gestuurd omdat er een Russisch toestel niet op de juiste frequentie zit. Nederland en Belgie werken samen om het luchtruim boven de Benelux veilig te houden. Ze wisselen elkaar af met paraatheid van bewapende kisten. Deze kunnen binnen een paar minuten in de lucht hangen.

F-16 van de Belgische luchtmacht © Leonard van den Broek