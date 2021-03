Bouw remote tower operatie van start op Groningen Airport Eelde

Gisteren is door LVNL en Groningen Airport Eelde de eerste schep in de grond gezet voor de bouw van de cameramast die bedoeld is voor luchtverkeersleiding op afstand. Hierdoor zullen er geen verkeersleiders meer op Groningen Airport zitten.

Innovatie

De ontwikkeling van remote tower operatie past binnen de visie van LVNL om te blijven innoveren, hierover meldt Malou van der Pal, General Manager Regional Unit bij LVNL, het volgende: “Het toepassen van de remote tower technologie past binnen de visie en strategie van LVNL om te blijven innoveren,” – “Met deze innovatieve technologie zetten we een eerste stap in de digitalisering van de luchtverkeersleiding en zorgen we ervoor dat we onze operatie zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren. Veiligheid is en blijft hierbij de belangrijkste factor. De start van de bouw is een belangrijk moment. De ontwikkeling naar een remote tower operatie doen we samen met Groningen Airport Eelde, KLM Flight Academy en de andere luchthavengebruikers, waarbij we de omgeving actief informeren. Op deze manier kunnen we onze klanten en partners ook in de toekomst kwalitatief hoogstaande service bieden.”. De remote tower operatie garandeert het kunnen blijven uitoefenen van luchtverkeersleiding én levert op de lange termijn een riante kostenbesparing op.

Groningen Airport

Groningen Airport lijkt ook verheugd te zijn met de komst van de remote tower. Meiltje de Groot, directeur Groningen Airport Eelde meldt: ‘’Wij zijn verheugd met de komst van de remote tower technologie op Groningen Airport Eelde en dat wij daarmee de Nederlandse primeur van luchtverkeersleiding op afstand hebben. Dit initiatief sluit aan bij onze ambities op het gebied van innovaties en duurzaamheid. Dat Groningen Airport Eelde hiermee wederom een pioniersrol mag vervullen, is voor ons een prachtige mijlpaal binnen de actuele thema’s.’’

Naast de cameratoren komt er nog een klein hokje te staan met verschillende soorten apparatuur. De bouwwerkzaamheden staan gepland tot juli 2021. Na de bouw moet de camera-installatie een flinke test- en validatieperiode doorgaan onder toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Na goedkeuring van kan de mast officieel in gebruik worden genomen.