Duurzaam taxiën halveert brandstofverbruik tijdens taxiproces

Uit een succesvol onderzoek van Schiphol en sectorpartners naar duurzaam taxiën op Schiphol blijkt dat het brandstofverbruik halveert tijdens het taxiproces met de Taxibot. Verdere stappen worden gezet om voor 2030 van duurzaam taxiën de standaard op Schiphol te maken.

Resultaten

De studie werd door Schiphol samen met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), KLM, Transavia, Corendon Dutch Airlines en grondafhandelaren dnata en KLM Ground Services uitgevoerd. De proef met de Taxibot was succesvol, en de onderzoeksresultaten zijn dinsdagochtend bekend gemaakt. Tijdens het duurzame taxiproces kunnen vliegtuigmotoren voor het grootste deel uitblijven. De brandstofbesparing komt hiermee uit op gemiddeld 50% en is afhankelijk van de baan die in gebruik is. Wanneer er bijvoorbeeld naar de Polderbaan wordt gereden, met de langste taxitijd, kan de besparing oplopen tot 65%.

Demissionair minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) reageert hoopvol. “Mooi dat de proef met de Taxibot uitwijst dat de luchtvaart flink kan besparen op het gebruik van kerosine tijdens het taxi-proces en daarmee de uitstoot kan verminderen. Nu volle kracht vooruit zodat dit binnen afzienbare tijd de standaard wordt in de luchtvaartsector!”

©Schiphol

Vervolgstappen

Naast de besparingen is tijdens de studie ook gekeken naar de haalbaarheid van het concept op Schiphol. Om duurzaam taxiën door te kunnen voeren als standaardprocedure op Schiphol zijn er ingrijpende aanpassingen nodig aan de infrastructuur, processen en techniek. Naast de ontwikkeling van de techniek en infrastructuur is er ook tijd nodig voor de certificering en goedkeuring. Schiphol is de eerste luchthaven die op grote schaal deze vorm van taxiën wil introduceren voor 2030.

In het voorjaar van 2022 start een volgende proef als onderdeel van een Europees traject, het Albatross programma, waarbij er meerdere Taxibots naar Schiphol komen.