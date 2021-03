Heeft de blokkering van het Suezkanaal de luchtvracht beïnvloed?

De ‘Ever Given’, een vrachtschip van Evergreen die dinsdagochtend vroeg vast kwam te zitten in het Suezkanaal, heeft gezorgd voor een enorme achterstand in vrachtzendingen. Heeft deze blokkade een kans gecreëerd voor de luchtvracht?

Blokkade

Het Suezkanaal is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, het verbindt Azië met Europa en vertegenwoordigt 12% van de wereldhandel. De wereldwijde scheepvaart het moeilijk gehad sinds de ‘Ever Given’ vast kwam te zitten in het Suezkanaal. Honderden schepen hebben in de rij achter het gestrande schip gewacht om het kanaal over te steken, wat de levertijden drastisch heeft verstoord. Het enorme schip is losgemaakt met behulp van sleepboten en baggeraars.

© Maxar Technologies via Wikimedia Commons

Kans voor luchtvracht?

Volgens een analyse van JPMorgan zullen de prijzen voor luchtvracht naar verwachting stijgen door de sluiting van Suezkanaal. De luchtvracht kan tijdelijk het transport overnemen van kritieke goederen en goederen waar veel vraag naar is, waardoor ook leveringen in een veel kortere periode mogelijk zijn. Een vlucht van 12-15 uur kan gemakkelijk de vertraging door de blokkade compenseren, aangezien scheepsreizen van Europa naar Azië meer dan een maand kunnen duren. Een stijging van de vraag of prijzen, als gevolg van de blokkade, zal echter waarschijnlijk van korte duur zijn. Luchtvracht is namelijk simpelweg te duur om zelfs tijdelijk de containervaart te vervangen.

Ondanks dat de prijzen voor luchtvracht de komende dagen en weken kunnen stijgen, zal dit over het algemeen tijdelijk zijn. In tegenstelling tot de veranderingen die als gevolg van de pandemie zijn veroorzaakt, blijft de scheepvaart de dominante methode van vrachtverkeer en dat zal naar verwachting ook zo blijven.