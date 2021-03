Lufthansa gaat weer haar langste vlucht uitvoeren naar Falklandeilanden

Vandaag vertrekt Lufthansa met haar Airbus A350 voor de tweede non-stop vlucht van Hamburg naar Mount Pleasant (MPN) op de Falklandeilanden.

Het is niet zomaar een gewone passagiersvlucht van Lufthansa: de vlucht is georganiseerd om de bemanning van het Alfred Wegener-Instituut die op Antarctica-expeditie gaan, van en naar het schip ‘Polar Stern’ te brengen. Deze keer zullen onderzoekers die twee maanden geleden werden afgezet, worden opgepikt en zal er nieuwe bemanning voor het schip worden geleverd. Ook Duitse wetenschappers nemen deel aan de vlucht om metingen uit te voeren.

De Airbus A350-900 wordt vandaag om 14.30 uur van München naar Hamburg overgebracht en zal om 15.40 uur op Hamburg Airport aankomen met vluchtnummer LH9923. In de avond stijgt LH2574 op naar Mount Pleasant om 21u30. Het vliegtuig met registratie D-AIXQ, gedoopt met de naam van de stad Freiburg, is het nieuwste lid van de Lufthansa A350-vloot. Thomas Jahn, kapitein en Falkland-projectmanager, zei: “Met de tweede vlucht naar de Falklandeilanden zijn we niet alleen blij dat we de poolexpeditie van de AWI kunnen ondersteunen, maar ook dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verdere onderzoek naar het magnetisch veld van de aarde… We ondersteunen nu al meer dan 25 jaar klimaatonderzoeksprojecten.”

De eerste vlucht van Hamburg naar de Falklandeilanden, die eind januari 2021 plaatsvond, was de langste non-stop passagiersvlucht in de geschiedenis van Lufthansa. De Airbus A350-900 kwam aan op de militaire basis Mount Pleasant na meer dan 13.000 kilometer te hebben gevlogen in meer dan 15 uur.