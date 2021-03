Video’s: drukke lentedag op Vliegbasis Eindhoven | Avondklokje

Op het militaire vliegveld, met civiel medegebruik, aan de rand van Eindhoven was afgelopen maandag veel militaire beweging. Onder andere de Chinooks en een F-16 vlogen laag over het vliegveld. Bekijk de beelden in Up’s rubriek ‘Avondklokje’.

Een mooie lentedag op @VlbEindhoven (1) Helikopters komen langs. pic.twitter.com/HNdNDDdNlt — Vliegbasis Eindhoven (@VlbEindhoven) March 29, 2021

Een mooie lentedag op @VlbEindhoven (2) Gevolgd door een F-16. pic.twitter.com/9cRXqbxdMI — Vliegbasis Eindhoven (@VlbEindhoven) March 29, 2021

Een mooie lentedag op @VlbEindhoven (3) MRTT komt terug. pic.twitter.com/zJULXZjtKD — Vliegbasis Eindhoven (@VlbEindhoven) March 29, 2021

Een mooie lentedag op @VlbEindhoven (4) De brandweer keert terug naar de kazerne. pic.twitter.com/skMureerHK — Vliegbasis Eindhoven (@VlbEindhoven) March 29, 2021

