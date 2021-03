Airbus CEO ziet toekomst voor bestaande Airbus A380’s

Het is nu meer dan twee jaar geleden dat Airbus de stopzetting van het A380-programma aankondigde. Deze maand voltooide het laatst gebouwde exemplaar zijn eerste vlucht. Ondanks dit einde van de productie van de superjumbo, heeft Airbus CEO Guillaume Faury er alle vertrouwen in dat de bestaande exemplaren ook in de toekomst een belangrijke rol zullen blijven spelen.

De afgelopen 12 maanden hebben verschillende luchtvaartmaatschappijen hun A380-vloten aan de grond gehouden of zelfs buiten werking gesteld. De onzekerheid als gevolg van de door het coronavirus veroorzaakte daling van de vraag heeft het vliegtuig immers vrij verouderd gemaakt. Desondanks is Airbus CEO Guillaume Faury optimistisch dat de A380 ook na de stopzetting van de productie een belangrijk vliegtuig zal blijven. Faury nam in april 2019 de functie van CEO over van Tom Enders, nadat hij eerder bij de helikopterdivisie van Airbus had gewerkt. Tijdens het Eurocontrol Aviation StraightTalk Live-evenement onderstreepte hij zijn vertrouwen in het toestel. Faury verklaarde: “Wij denken dat dit uitstekende vliegtuigen voor de toekomst zijn, en de A380 zal blijven vliegen. (…) Het komt er nu op aan die vliegtuigen zo lang mogelijk te ondersteunen, en ik ben er zeker van dat veel mensen het willen vliegen”.

Een van de aspecten waarin de A380 uitblinkt, is wat hij te bieden heeft op het gebied van passagierservaring. Dit is een van de redenen waarom Faury er vertrouwen in heeft dat het een belangrijk vliegtuig zal blijven ondanks het feit dat de productie ervan is beëindigd. Hij verklaarde dat: “Het zal waarschijnlijk het favoriete vliegtuig blijven van vele passagiers, want het is inderdaad een fantastische vliegervaring.”

Alleen al de afmetingen van de A380 zorgen ervoor dat de cabine ruimer aanvoelt. Deze grotere afmetingen hebben natuurlijk ook een ander voordeel voor de passagierservaring. Ze laten namelijk extra ruimte vrij voor extra voorzieningen die in kleinere vliegtuigen niet kunnen worden ondergebracht.