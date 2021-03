British Airways werkt samen met Zeroavia voor ontwikkeling van waterstofvliegtuigen

British Airways heeft een nieuw samenwerkingsverband aangekondigd met Zeroavia, een bedrijf dat waterstof-motoren voor de luchtvaart aanbiedt, om “een overstap van fossiele brandstoffen naar emissievrije waterstof voor de toekomstige vloot van de luchtvaartmaatschappij mogelijk te maken”.

Zeroavia voltooide in september vorig jaar ‘s werelds eerste commerciële vlucht op waterstof”, met een Piper M-klasse vliegtuig met zes zitplaatsen, het vliegtuig voerde een vlucht uit vanaf de luchthaven van Cranfield in Bedfordshire. Zeroavia mikt op de commercialisering van waterstof-elektrische vliegtuigen in 2023, met vluchten tot 500 mijl met ongeveer twintig stoelen, en tegen 2027 wil het bedrijf nieuwere brandstofcellen in gebruik nemen die het vliegtuig meer dan 500 mijl kunnen aandrijven met plek voor 100 passagiers.

De nieuwe samenwerking maakt deel uit van het IAG’s Hangar 51 accelerator programma, waarbij de groep samenwerkt met “start-ups en scale-ups” van over de hele wereld, die de kans krijgen om hun producten te ontwikkelen en te testen op echte uitdagingen op een mondiale schaal. Sean Doyle, CEO van BA meldde: “British Airways zet zich in voor een duurzame toekomst en het bereiken van een netto koolstofuitstoot van nul in 2050. Op korte termijn betekent dit dat we onze operationele efficiëntie moeten verbeteren en CO2-compensatie moeten introduceren, terwijl we op middellange tot lange termijn investeren in de ontwikkeling van duurzame vliegtuigbrandstof en bekijken hoe we de groei van nieuwe technologieën kunnen helpen versnellen”.