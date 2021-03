Het vliegende ziekenhuis: de Orbis International DC-10

Het is een DC-10 omgebouwd tot oogziekenhuis. De visie van Orbis International is om blindheid de wereld uit te helpen. Met het vliegtuig worden er plekken bereikt waar onderwijs en trainingen anders niet mogelijk zijn.

Orbis International

Orbis International is een non-profit organisatie die sinds 1982 in vele landen wereldwijd kennis wil overbrengen door trainingen op locatie te geven. Het eerste toestel van Orbis was een DC-8. Deze kregen Orbis als gift van United Airlines. In de eerste twee jaar van de DC-8 zijn diensttijd werden 24 landen bereikt waar Orbis trainingen gaf. Maar al snel werd duidelijk dat de DC-8 zwaar verouderd was en het aanslepen van onderdelen werd steeds moeilijker. Het was dus de hoogste tijd om een vervangend toestel te kopen. Na een paar jaar restauratie van de DC-10-10 (registratie: N220AU) kon die dan in de zomer van 1994 eindelijk de lucht in om verder te gaan met de missie om blindheid te bestrijden. De N220AU zou historisch genoeg zijn vanwege zijn dienst als Orbis’ Flying Eye, maar het is ook historisch in die zin dat het de oudste nog bestaande DC-10 is. Hij werd oorspronkelijk gebouwd als N101AA in 1970 als het tweede prototype DC-10-10, en werd gebruikt voor testen en promoties. Inmiddels heeft de N220AU een plekje gevonden in het Pima Air and Space Museum in Tucson, VS.

De DC-10-10 in oude livery. JetPix (GFDL 1.2 or GFDL 1.2), via Wikimedia Commons

De DC-10 zelf

In 2016 nam Orbis zijn derde generatie toestel in ontvangst. Dit maal kreeg het een DC-10-30 geschonken van FedEx. Deze heeft een veel langer bereik dan de voorgaande DC-10-10 en dus kunnen er meerdere missies worden gevlogen. De piloten die de vluchten uitvoeren doen dit op vrijwillige basis.

Het “Flying Eye Hospital” is een oogheelkundig ziekenhuis en onderwijsfaciliteit aan boord van een DC-10 vliegtuig. Klaslokalen, operatiekamers en laserruimte bevinden zich aan boord van het vliegtuig en het lokale medische personeel kan zowel live-operaties als simulaties bijwonen. Dankzij 3D-film- en uitzendfaciliteiten kunnen de lokale oogheelkundige professionals de live-operaties door de ogen van de chirurg bekijken. In de onderstaande galerij staan meerdere foto’s van soorten apparatuur aan boord van de DC-10.