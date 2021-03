Indonesië bergt cockpit voice recorder van neergestort Sriwijaya Air jet

Duikers hebben de cockpit voice recorder geborgen van de Sriwijaya Air jet dat in januari neerstortte in de Java Zee, onderzoekers van het vliegtuigongeluk melden op woensdag dat het wel een week kan duren voordat de opname kan worden beluisterd.

Volgens een voorlopig rapport van de onderzoekers dat in februari werd vrijgegeven, had het vliegtuig een onbalans in de stuwkracht van de motoren, waardoor het uiteindelijk een scherpe rol maakte en vervolgens een definitieve duik in zee maakte. Het rapport bevatte informatie van de vluchtgegevensrecorder (FDR).

Duikers vonden de behuizing en het baken van de cockpit voice recorder (CVR) van de 26 jaar oude Boeing 737-500 binnen enkele dagen na de crash. De CVR van Srwijiaya vlucht 182 was dinsdag avond gelokaliseerd, vertelde de Indonesische minister van transport aan een mediaconferentie. Een marine-beambte zei dat het onder een meter modder was gevonden. “We zullen de CVR naar het lab brengen om het uit te lezen, het zal ongeveer drie dagen tot een week duren”, zei het hoofd van de Indonesische Nationale Transport VeiligheidsCommissie (KNKT). “Daarna zullen we het uitluisteren en matchen met de FDR. Zonder een CVR zou het in het geval van de Sriwijaya 182 erg moeilijk zijn om de oorzaak vast te stellen.”