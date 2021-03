Saab test 3D-geprinte onderdelen voor Gripen

Saab heeft voor het eerst gevlogen met een 3D-geprint onderdeel aan de buitenkant van een Gripen, in plaats van met interne 3D-geprinte onderdelen. Het doel van de proef was te testen hoe additieve productie kan worden gebruikt voor schadeherstel op het slagveld.

De testvlucht vond plaats in het luchtruim boven de faciliteiten van Saab in Linköping, Zweden, op vrijdag 19 maart. De Gripen werd uitgerust met een vervangend luik dat was geproduceerd door middel van een 3D-printer. Hierbij werd gebruik gemaakt van een nylon polymeer, PA2200 genaamd. Dit werk is een grote stap in de richting van 3D-geprinte reserveonderdelen die kunnen worden gebruikt voor snelle reparaties aan gevechtsvliegtuigen die schade hebben opgelopen tijdens operaties.

Aangezien er geen computermodel was van het oorspronkelijke luik, werd het uit het vliegtuig gehaald en in een scanner gelegd. Dit proces maakte het op zijn beurt mogelijk een exacte kopie te printen, op maat gemaakt voor dit individuele vliegtuig. “De eerste inspectie van het luik na de vlucht was zeer positief en toonde aan dat er geen zichtbare structurele veranderingen waren opgetreden tijdens de vlucht. Het potentieel van deze aanpak betekent dat onderhoudspersoneel in het veld toegang kan krijgen tot individueel aangepaste reserveonderdelen en dat men niet langer zijn toevlucht hoeft te nemen tot noodreparaties of andere vliegtuigen hoeft te kannibaliseren voor hun onderdelen, terwijl ook het kleine aantal onderdelen dat bij een inzet wordt meegenomen, verder wordt teruggebracht”, zegt Håkan Stake, contractmanager voor de ondersteuning van Gripen C/D, en manager van het ontwikkelingsproject.

©Saab, 3D-geprinte onderdeel op de Gripen

Deze mijlpaal is de laatste stap in Saabs omarming van additive manufacturing. In 2017 was Saab medeoprichter van het AMEXCI-consortium met als specifiek doel de technologie verder te ontwikkelen, en sindsdien werkt Saab samen met de experts van AMEXCI om nieuwe toepassingen en manieren te vinden om onderdelen en apparatuur te produceren met behulp van additive manufacturing.

“Deze testvlucht van het onderdeel met operationele impact is een belangrijke stap, aangezien een vliegtuig, inclusief al zijn onderdelen, altijd moet voldoen aan de strenge eisen van een luchtwaardigheidsproces. Als het gaat om het verhogen van de operationele beschikbaarheid in het veld, zal additive manufacturing een game changer zijn,” zegt Ellen Molin, senior vice president en hoofd van Saab’s business area Support and Services.

De volgende stap voor Håkan Stake en zijn team is het onderzoeken van alternatieve materialen voor PA2200, materialen die ook flexibel zijn en bestand tegen de kou op grote hoogten. Ze zullen ook werken aan een containeroplossing, zodat de printapparatuur kan worden meegenomen op missies.