Video: Noren duwen vliegtuig handmatig van zijn plaats | Avondklokje

Op het vliegveld van Bodø in het noorden van Noorwegen weten ze wel raad met het ontbreken van de (juiste) pushback-truck. Acht mannen duwen hier een Sukhoj SuperJet 100 van Cityjet met pure spierkracht naar achteren!

