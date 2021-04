Delta verkoopt middelste stoel weer vanaf mei

Delta Air Lines ziet de nabije toekomst voor de luchtvaart positief in. Na ruim een jaar zal de maatschappij ook weer de middelste stoelen aan boord van haar vliegtuigen verkopen.

Vaccinaties

Nu er op steeds meer plekken vaccinatieprogramma’s worden uitgerold ziet Delta de interesse in vliegreizen wereldwijd toenemen. De maatschappij zal daarom weer snacks en drankjes gaan serveren. “Het zijn onze klanten die ons leiden in onze keuzes, hetgeen tijdens de pandemie werd benadrukt,” zegt Delta CEO Ed Bastian. “Gedurende het afgelopen jaar hebben we onze service zodanig aangepast dat gezondheid, veiligheid en comfort gedurende de reis gegarandeerd zijn. Ook nu, met de uitrol van vaccinaties en groeiend vertrouwen om weer te kunnen reizen, staan we klaar voor onze klanten om hun levensroutines weer op te pakken.”

Stoelen

Vanaf 1 mei zal de maatschappij ook tickets voor de middelste stoelen weer verkopen. “Delta’s besluit om middenstoelen vrij te houden heeft tot een zichtbare groei van het consumenten-vertrouwen geleid,” zegt Bastian. “In de wetenschap dat bijna 65% van de passagiers die in 2019 met ons vlogen verwacht per 1 mei a.s. een covid-19 vaccinatie te hebben ontvangen, kunnen zij vanaf die datum weer elke stoel kiezen.”