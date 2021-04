Zorgen om nieuwe variant: ‘Vliegvirus zeer besmettelijk’

Met het einde van de coronacrisis in het vooruitzicht maakt een vliegoloog zich zorgen om een nieuwe variant die deze zomer zal ontstaan. Het vliegvirus lijkt zeer besmettelijk te zijn: “Voor je het weet wil iedereen weer vliegen.”

Vliegen

De nieuwe variant lijkt vooral besmettelijk onder groepen mensen die graag de wereld over reizen. Het beste zou zijn dat we het bestaan van vliegen en vliegtuigen helemaal vergeten, zo vertelt de vliegoloog (die graag anoniem wil blijven) in een gesprek op donderdag 1 april. “Je kunt besmette personen gemakkelijk herkennen: ze lopen bijvoorbeeld rond op Schiphol of een van de andere vliegvelden. Vaak kijken ze ook spontaan omhoog als ze een vliegtuig langs horen komen. Hele vreemde trekjes.”