Iran Air toch niet te koop

De Iraanse regering heeft Iran Air uit de verkoop gehaald. De nationale luchtvaartmaatschappij zal daarmee een staatsbedrijf blijven.

Iran Air

De luchtvaartmaatschappij stond op de lijst van staatsbedrijven die de Iraanse overheid wilde verkopen. De regering maakte de beslissing eerder deze week bekend. Het Ministerie van Transport blijft bezorgd over de financiële gezondheid van het bedrijf. “Het bedrijf was al enkele jaren beschikbaar voor privatisering. De situatie was echter nog niet rijp voor deze afstoting,” zo heeft Mohammad Eslami, de Iraanse minister van Transport, volgens verschillende media gezegd.

Volgens CH-Aviation is het de bedoeling dat de luchtvaartmaatschappij wordt geherstructureerd. Het doel zou dan zijn om van Iran Air een grote speler in de wereldwijde luchtvaart te maken. De toekomst blijft voor Iran Air dus voorlopig nog onzeker: wat wel vaststaat is dat de maatschappij in handen van de staat blijft.