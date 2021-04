United hoopvol, neemt nieuwe piloten aan

United Airlines wil weer piloten aannemen. De Amerikaanse maatschappij ziet dat de luchtvaart langzaam maar zeker weer aantrekt en is optimistisch.

Nieuwe piloten

Dankzij de vaccinatiecampagnes die in steeds meer landen op gang komen is United hoopvol over de nabije toekomst van de luchtvaart. De maatschappij wil weer wat nieuwe piloten aannemen: 300 om precies te zijn. Het gaat vooral om piloten die eerder een voorwaardelijke baan aangeboden kregen of die in als gevolg van de coronacrisis werden ontslagen.

Amerikaanse maatschappijen hebben het afgelopen jaar veel piloten met pensioen gestuurd. Ook kregen velen van hen de optie om vrijwillig te vertrekken. De luchtvaart heet in de Verenigde Staten al meerdere miljardensteunpakketten ontvangen om het resterende personeel te blijven betalen.

Gisteren werd al bekend dat Delta de situatie ook optimistisch inziet. De maatschappij kondigde aan vanaf 1 mei weer te beginnen met de verkoop van tickets voor de middelste stoelen:

Delta ziet de nabije toekomst voor de luchtvaart positief in. Na ruim een jaar zal de maatschappij weer tickets voor de middelste stoelen aan boord van haar vliegtuigen verkopen. Ook zullen er weer drankjes en snacks worden geserveerd. https://t.co/mGEtq6MLxn — Up in the Sky✈ (@UpintheSkyNL) April 1, 2021